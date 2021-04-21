Bülbülzade Yüksel Bayram Anaokulu hizmete alındı - Son Dakika

Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever Hasan Gürkan Bayram tarafından bağış karşılığında isim hakkının verildiği okulun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına,Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever Hasan Gürkan Bayram ile aile bireyleri ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Gül, "100 Hayırseverimiz ile 2 Bin 500 Derslik Yapmak İçin Yola Çıktık"

Pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli ile gerçekleştirilen törende konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'in her alanda olduğu gibi eğitim alanında da her geçen gün gelişmeye devam ettiğini belirterek son 3 yılda yaklaşık 4 bin dersliğin tamamlandığını söyledi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında 100 hayırsever ile 2 bin 500 derslik yapmak için yola çıktıklarını dile getiren Vali Gül, "Gaziantep'in de diğer şehirlerin de en önemli meselelerinden bir tanesi eğitim, eğitimin de en önemli ayağı okul öncesi. Okul öncesi eğitimi çözmeden bu meseleyi çözme ihtimalimiz yok. Tamamlanan bu 4 bin dersliğin yanında 100 hayırseverimizle 2 bin 500 derslik yapmak için yola çıktık. Bunun önemli bir kısmını protokole bağladık. Bir kısmının sözünü aldık, bir kısmını da inşallah bu süreçte bulacağız" dedi.

23 Nisan haftası münasebetiyle anaokulunun açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Gül, daha önce yaptırılan ve hayırsever tarafından bağış karşılında yeni ismi ile açılan okul hakkında da açıklamada bulunarak, "Bu okulumuzun daha önce de olduğu düşünülebilir ama bizim bu anlamda iki yöntemimiz var; hayırseverimiz sıfırdan yapabiliyor ya da Milli Eğitimin kendi imkânları ile yapılan okulun bedelini ödeyerek isim hakkını alabiliyor. İkisi de bizim için çok kıymetli. İsim hakkı alınan okullar için aldığımız para ile yeni okullar, kamulaştırmalar yapıyoruz. Sıfırdan başlarsa da bir iki sene sonra hizmete girmiş oluyor. Bazı hayırseverlerimiz okuldaki o heyecanı görmek istiyor, bazıları zamana yaymış oluyor. Dolayısıyla da bunun teknik olarak birbirinden farkı yok.Ben Hasan Gürkan Bayram ve ailesine teşekkür ediyorum, sadece bu okul için değil Gaziantep'in her meselesinde mutlaka elini taşın altına koyuyor. Okulun isim hakkını aldıktan sonra da okulun bütün ihtiyaçlarını yine karşıladı. Adalet Bakanımızın liderliğinde milletvekillerimiz, büyükşehir belediyemiz, kaymakamlarımız, ilçe belediyelerimiz, hayırseverlerimizle beraber inşallah diğer çözülen sorunlar gibi bu sorunları da çok çabuk bir sürede çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modelinin kardeşlik modeli olduğunu dile getirerek, hayırseverlerin, veren elin alan elden üstün olduğu anlayışı ile elindekileri paylaştıklarını ifade etti. Şahin, "Hayırseverlerimiz, bir yandan işçi çalıştırıyor, istihdam üretiyor, ekonomiye katkıda bulunuyor, ihracat yapıyor, şehrin ekonomideki pastasını büyütüyor. Bir taraftan da elde ettiği kazancın zekâtını veriyor. Olmayanlar için, yoksullar için destek oluyor.Bizdeki model böyle bir model, neyin varsa verme modeli. Kardeşlik modeli. Herkes bir okul için binlerce aracı ararken biz, Gaziantep'te, Sayın Valimizin koordinasyonunda 100. Yılda 100 Okul deyince herkes gıptayla yüzümüze bakıyor" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, Gaziantep'te sayıları 70'e yaklaşan hayırseverlerin okul veya çeşitli hayır kurumlarına evet dediğini ve bunların bütün paralarını yatırdıklarını belirterek sundukları katkılar için tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever Hasan Gürkan Bayram da, Kilis ve Gaziantep'te çeşitli sektörlerde üretim faaliyetini sürdürürken bir yandan da topluma faydalı olan projelere katkı sunarak sosyal hayata dokunma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Bayram, "Rahmetli annemizin ismini yaşatacak olan bu okulda yetişecek çocuklarımız için emek vermiş olmak da en büyük mutluluğumuz. Bize böyle hayırlı bir fırsatı verdiği için Sayın Valimize ve Bakan Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında hayırsever Hasan Gürkan Bayram'ın vefat eden annesiYüksel Bayram adını taşıyacak olan okulun kurdele kesimi gerçekleştirilerek okulda eğitim gören öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Söz konusu okul için daha önce Gaziantep Valiliğinde 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyası kapsamında protokol imzalanmıştı.