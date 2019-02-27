Son Dakika Haberleri: Buldan'a Atanan 8 Bekçi Bu Gece İlk Mesailerine Başlıyor

Buldan'a Atanan 8 Bekçi Bu Gece İlk Mesailerine Başlıyor

1 saat önce

Denizli Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ataması yapılan 8 bekçi görevine başladı.

Buldan'a Atanan 8 Bekçi Bu Gece İlk Mesailerine Başlıyor, System.String[]
Denizli Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ataması yapılan 8 bekçi görevine başladı.

Buldan'ın huzur ve güvenliğine katkı yapacak 8 bekçi göreve başladı. Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 8 bekçi katıldı. Geçtiğimiz günlerde eğitimlerini tamamlayan bekçiler gece 22.00'den sabah saatlerine kadar görev yapacak. Bekçiler bu gece ilk mesailerini yapacak. Cadde ve sokaklarda huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla göreve başlayan bekçilerin suçun önlenmesinde etkili olması bekleniyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlispor'un Yeni Stadı İçin Onay Çıktı Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli

Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:42:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buldan'a Atanan 8 Bekçi Bu Gece İlk Mesailerine Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]