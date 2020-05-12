Buldan bezinden moda maske üretiyor - Son Dakika

Buldan bezinden moda maske üretiyor

Maskeye kadın eli değince ortaya batik desenli maske çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde peştamal üretimi yapan kadın bir girişimci bu yılın modası olan batik desenli pamuktan yapılmış maskeleri kendisine peştamal siparişleri verenlere hediye olarak göndermeye başladı.

Kadın girişimde Melda Mustak, koronavirüse karşı kullanılan maskeleri modaya uydurdu. Mustak, peştamal alacak olan vatandaşlara bu yılın modası olan batik maskeyi yanında hediye olarak vermeye başladı. Maskelerde bu yılın modası batik deseni olacağını dile getiren Mustak, "Dünyayı sarsan Korona virüs sebebiyle bizlere peştamal siparişi veren müşterilerimizin sağlığı için bandana ve maske imal ettik. Maske ve bandanalarımızı bu yılın moda rengi olan batik deseni ve pamuklu kumaştan imal ettik. Gelen siparişlerin içine peştamal, bandana ve maskeyi paketleyerek gönderiyoruz. Korona virüs salgının bir an önce ülkemizi ve dünyamızı terk ederek yeniden insanların gezebilmelerini, tatillerini yapabilmelerini temenni ediyorum" dedi.