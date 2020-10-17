Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri adliyeye sevk edildi

17.10.2020 15:03

Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri adliyeye sevk edildi Dolandırıcılık mağduru Yılmaz, "Adalet geçte olsa tecelli etti" dedi Denizli'de örgüt kurarak Türkiye genelinde araç alış satışlarında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir süredir çete üyelerine bir dizi operasyon düzenlendi.

Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri adliyeye sevk edildi

Dolandırıcılık mağduru Yılmaz, "Adalet geçte olsa tecelli etti" dedi

DENİZLİ - Denizli'de örgüt kurarak Türkiye genelinde araç alış satışlarında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir süredir çete üyelerine bir dizi operasyon düzenlendi. Son olarak 1 yıldır firari olarak aranan örgüt lideri, ormanlık alanda JASAT timlerince yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sona eren şüpheli, Buldan'da adliyeye sevk edildi. Olayın mağdurlarından Zekai Yılmaz, "Adalet geçte olsa tecelli etti" dedi.

Edinilen bilgiye göre, örgüt kurarak yurt genelinde araba alım satımlarında dolandırıcılık yapılıp haksız kazanç elde edilmesi olayıyla ile ilgili bir süredir emniyet ve jandarma ekipleri bir süredir şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 2 kişi tutuklanırken 1 yıldır firari olarak aranan çete lideri E.K'nın Buldan ilçesinde ormanlık alanda yaşadığı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından belirlendi. JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin E.K'nın yakalanmamak için yaşadığı ormanlık alanda gerçekleştirdiği operasyonda, jandarma timlerini gören şüpheli ağaçların arasına gizlenerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi abluka altına alan jandarma timleri, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda firari örgüt liderini çalılıklar arasında saklanırken yakaladı. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K'nın Buldan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri son erdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli E.K., öğle saatlerinde Buldan Adliyesine sevk edildi.

"Adalet geçte olsa tecelli etti"

İddialara göre, E.K., liderliğini yaptığı çeteye aracını sattığını sanarak dolandırıcılık olayının Manisa'daki mağdurlarından Zekai Yılmaz, Adaletin tecelli ettiğini belirtti. Yılmaz, "Bugün çete lideri, Buldan adliyesinde ifade vermek üzere savcının karşısına çıkarıldı. Bunlar normalde 88 kişiyi dolandırdı. Bizde bu çete yüzünden mağdur olan 56 üyesinden biriyiz. Devletimiz, inşallah bizim mağduriyetimizi giderecektir. Bunlarda hak ettiği cezayı alacaktır. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi.

Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri adliyeye sevk edildi
Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri adliyeye sevk edildi
Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri adliyeye sevk edildi
Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri adliyeye sevk edildi

Dolandırıcılık, Operasyon, Jandarma, Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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