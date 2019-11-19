HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Eş başkanlık, mor çizgimizdir. Asla ve kata vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar, bu iktidarın korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Çözüm tek başkanlık değil, eş başkanlıktır." dedi.

Buldan, partisinin, sadece kadınların katıldığı TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadın grubunu topladıklarını söyledi.

Türkiye'de, kadına yönelik şiddetin dünya ölçeğinde en yüksek düzeylerde yaşandığını öne süren Buldan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal adalet, şeffaflık, demokrasi ve hukuk devleti hedefi olmayan AKP-MHP iktidarı, yaşamın her alanında şiddet üretmekte, şiddeti beslemektedir." dedi.

Buldan, son üç yılda 1236 kadının öldürüldüğünü belirterek, AK Parti hükümetinin şiddeti önlemek yerine kadınları şiddete karşı koruyan yaptırım ve tedbirleri kapsayan İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırmanın yollarını aradığını savundu. Buldan, "İktidar benzer şekilde kadın yoksulluğu korkunç boyutlardayken, kadın işsizliği yüzde 40'lardayken kadınların nafaka hakkına da göz dikmiş durumda. Kadınların hiçbir kazanımını sizin insafınıza teslim etmeyeceğiz. Bu kazanımlar kadınların ağır bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlardır." ifadesini kullandı.

Bir suçun önlenmesinde ve caydırılmasında yargının hayati öneme sahip olduğunu belirten Buldan, "Biliyoruz ki, taciz, tecavüz ve şiddet Türkiye'de yargı tarafından görmezden gelinmekte, failler açıkça korunmaktadır. Nadire Kadirova, Şule Çet başta olmak üzere birçok kadın cinayeti konusunda yargının faili koruyan tutumu açıkça görülmektedir. Rabia Naz davasında da aynı şekilde gerçekler karartılmaya çalışılmaktadır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı bütçesinin görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Buldan, bütçenin, "savaş ve erkek bütçesi" olduğunu ileri sürdü. Bütçede, yaşama, refaha ve kadına ayrılan payın olmadığını öne süren Buldan, "Tam tersine cinsiyetler arası eşitsizliği derinleştirecek faaliyetlere bütçe ayrıldığına tanıklık etmekteyiz. Bu bütçe, sarayın, AKP yandaşlarının ve ailesinin bütçesidir. Halkın bütçesi değildir. Halkın sorunlarına değinen bir bütçe bugün Meclisten ne yazık ki çıkarılmıyor." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı kamu spotunu da eleştiren Buldan, "Kamu spotunda, kadını eve hapseden basma kalıp yargıları pekiştiren, erkeğe hizmet eden ve erkekten ilgi dilenen bir kadın imajı çizildi. Kadınlara uygulanan cinayetle, kadını aşağılayan diyanet birbirini beslemektedir. Alın o kamu spotunu başınıza çalın. Kadınlar, erkeklerin hizmetçisi değildir, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomik gelişmelere değinen Buldan, kadın işsiz sayısındaki artışın erkeklere kıyasla çok daha fazla olduğunu söyledi.

Son dönemde yaşanan intihar vakalarına işaret eden Buldan, şöyle devam etti:

"Yaşama umudu tüketilmiş, geçim zorluğu, ekonomik iflasın içinde olan insanlar, cinayet ve intiharın birlikte gerçekleştiği son derece trajik bir şekilde canlarına kıymaya devam ediyorlar. Bu intiharların sorumlusu, zenginlik ve şatafat içinde yaşayan iktidardır. Halk ekmek parası bulamazken saraylarda saltanat sürenlerdir. Kendisi 46 yaşında emekli olurken emeklilikte yaşa takılanlara mezarda emekliliği reva görenlerdir. Savaş ve silah harcamalarınız, yolsuzluklarınız ülkeyi batırmıyor da emeklilikte yaşa takılanların haklı, meşru talepleri mi bu ülkeyi batırıyor?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin de Buldan, "İki erkek zihniyet kafa kafaya verdiler halklar, ülkeler adına karar vermeye çalıştılar. Dünya barışı mı gündemlerinde? Hayır. Halkların huzur ve refahı mı gündemlerinde? Hayır. Erdoğan, ne pahasına olursa olsun bir şekilde Kürtleri yurdundan etmenin derdine düşmüş. Trump'ın da fırsat bu fırsat F35 ile silah satmanın peşine düştüğü anlaşılıyor. Putin, 'silahı benden alacaksın' diye bir köşeye çekilmiş ve bekliyor. Dünyaya savaş ve yıkımdan başka hiçbir şey getirilmediğini hep birlikte görüyor ve izliyoruz." dedi.

"Halkın iradesini gasp ediyorlar"

HDP'nin 24 belediyesine kayyum görevlendirildiğini hatırlatan Buldan, şunları kaydetti:

"Bu iktidar darbecidir, irade hırsızıdır. Gece yarısı hırsız gibi belediyelerimize girip talan ediyorlar. Belediyeleri, halkın iradesini gasp ediyorlar. Kayyum darbesi, devlet gücünün kadınlar üzerindeki bir siyasal şiddetidir. AKP hükümeti şunu çok iyi bilsin ki, yıllardır mücadelesini verdiğimiz kadın kazanımlarımızı bütün bu saldırılara karşı her yerde koruyacağız. Eş başkanlık, mor çizgimizdir. Asla ve kata vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar, bu iktidarın korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Çözüm tek başkanlık değil, eş başkanlıktır. İşgal ettikleri belediyelerimizin hepsini onlardan tekrar geri alacağız."

Buldan'ın ardından bazı kadın kurumlarının temsilcileri de birer konuşma yaptı.