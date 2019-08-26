Buldan'da 1 dekar ormanlık alan yandı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:23 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Buldan
ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 dekar alan zarar gördü.
Buldan ilçesinde bulunan kızılçam ormanında, bugün saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. Denizli
Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 20 personel ve 7 arazözle müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu
, yangında yaklaşık 1 dekar alanın zarar gördüğünü belirtti.
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