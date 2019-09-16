Buldan'da 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.



Yangın, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki kızılçam ormanında çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Yangına 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için helikopterlerle de müdahale edildi. Yangın sonrası 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. - DENİZLİ