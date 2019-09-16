Son Dakika Haberleri: Buldan'da 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı
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Buldan'da 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı

59 dakika önce

Buldan'da 2,5 hektarlık ormanlık alan yandıDENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Buldan'da 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki kızılçam ormanında çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Yangına 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için helikopterlerle de müdahale edildi. Yangın sonrası 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Buldan'da 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı

Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
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