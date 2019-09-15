Buldan'da alevler 4 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın ve karadan müdahale ile 5 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektarlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü.

Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar Mevkii'ndeki ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 50 orman işçisi ile 4 helikopter sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangına su tankeri ve personel desteği verdi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 5 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.