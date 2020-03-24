Buldan'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buldan'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Buldan'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evin içerisinden ve bahçesinden 15 kamyon dolusu çöp çıktı.

Buldan'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evin içerisinden ve bahçesinden 15 kamyon dolusu çöp çıktı.


Denizli'nin Buldan ilçesi Yeni Mahallesi Mekik Caddesi üzerinde bulunan müstakil evin çevresinde bulunan çöplerin kötü koku yaymasından ve görüntü kirliliğinden rahatsız olan vatandaşların sürekli şikayeti üzerine temizlik ekipleri polis ve zabıta eşliğinde evin bulunduğu alana gitti. Gittikleri yerde şoka uğrayan ekipler, temizlik işlemine başlamak için ev sahibi ile zor anlar yaşadı. Ev sahibini zor ikna eden ekipler evde ve evin bahçesinde istiflenmiş plastik ve cam şişe atıklarından, elektronik eşyaya, eski ev eşyalarından hurda araçlara kadar tonlarca çöple karşılaştı. 10 kişilik bir ekip, bir kepçe ve bir kamyon ile temizlik işine başlanılırken, ekipler ev ve bahçesinden 15 kamyon dolusu çöpü bertaraf edilmek üzere atık toplama sahasına götürdü.


Temizlik işlemlerinin bitmesinin ardından bahçe ve ev kireçlenerek dezenfekte edildi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:40 Kaynak: İHA

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