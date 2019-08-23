Son Dakika Haberleri: Buldan'da çok sayıda koyun kurt saldırısı sonucu telef oldu
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Buldan'da çok sayıda koyun kurt saldırısı sonucu telef oldu

43 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde koyun sürülerine saldıran kurtar çok sayıda koyunu telef etti.

Buldan'da çok sayıda koyun kurt saldırısı sonucu telef oldu, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde koyun sürülerine saldıran kurtar çok sayıda koyunu telef etti.


Buldan ilçesinin Süleymanlı Mahallesi ve Karaköy Mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda ki mahallede besicilik yapan vatandaşlar sürülerine saldıran kurtlardan dolayı mağdur oldu. Özellikle geceleri yaşanan saldırılarda kurtarın, koyunlara sadece arazide değil besihanelerde de saldırdıkları belirtildi. Kutların son bir ay içinde 20'ye yakın koyunu telef ettiği belirtildi. - DENİZLİ

Süleymanlı, Karaköy, Denizli, Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
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