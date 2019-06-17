Son Dakika Haberleri: Buldan'da çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı
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Buldan'da çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

2 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Buldan'da çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Çalışkan yönetimindeki 20 RK 552 plakalı Buldan Belediyesine ait çöp kamyonu, Gölbaşı Mahallesi Nalbant Sokak'ta freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Yan yatan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkartıldı.
Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan Çalışkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:17 Kaynak: AA
Halil Çalışkan, Denizli, Buldan
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