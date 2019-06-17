Buldan'da çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı
2 saat önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:17 Kaynak: AA
'nin Buldan
ilçesinde devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Çalışkan
yönetimindeki 20 RK 552 plakalı Buldan Belediyesine ait çöp kamyonu, Gölbaşı Mahallesi Nalbant Sokak'ta freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Yan yatan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkartıldı.
Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan Çalışkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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