Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı - Son Dakika

Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı

20.10.2020 10:32

Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı Denizli'nin Buldan ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Şevik, kar helvacıları için 3 ay önce inşaatına başlanılan toplu satış yeri projesini tamamlanma aşamasına geldiğinde yine kendisi yıktırdı.

Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Şevik, kar helvacıları için 3 ay önce inşaatına başlanılan toplu satış yeri projesini tamamlanma aşamasına geldiğinde yine kendisi yıktırdı.

Buldan'ın Cumhuriyet Mahallesinde yaz sezonları satış yapan kar helvacılarını, trafiğe engel oldukları gerekçesiyle toplu bir merkezde toplamaya karar veren Belediye Başkanı Mustafa Şevik, mahallede pazaryeri olarak bilinen meydanda toplu satış yeri projesi başlattı. Yaklaşık 3 ay önce başlayan inşaat çalışmalarında duvar örülerek su ve elektrik tesisatı döşendi. Hatta iş yerlerinin üstleri ahşap işçilikle kapatılarak modern bir yapıya dönüştürüldü.

Geçtiğimiz Cuma günü Cumhuriyet Mahallesinde devam eden çalışmaları denetlemek için sokağa çıkan Başkan Şevik, toplu satış merkezi inşaatının devam ettiği bölgeye geldiğinde bir anda yıkım talimatı verdi. 3 ayda bitme aşamasına getirilen proje, iddialara göre hiçbir gerekçe gösterilmeden birkaç saat içerisinde yıkıldı. Esnaflar, Buldan Belediyesinin kendi başlattığı projeyi yine kendisinin yıkmasına akıl sır erdiremedi. Vatandaşın parasıyla yapılan inşaatın gerekçe gösterilmeden yıkılması tepkiyle karşılandı.

"Vatandaşın parasıyla bu kadar rahat hareket etme hakkını nereden buluyorlar"

Vatandaşın parasını çöpe atıldığını, esnafın ise iş yeri hayalleri ile oynandığını vurgulayan esnaf Recep Dere, "Burada 3 aydır duvar ve dükkan yapımı çalışması vardı. Son noktasına kadar gelmişti ahşapları dahil. Dün itibariyle nedendir bilinmez ama birden bire ani bir şekilde yıkım kararı alınmış. Vatandaşın parasıyla bu kadar rahat oynayabilme hakkını bu arkadaşlar, bu yetkililer nerden buluyor anlamış değilim. Buradaki esnafların umutlarıyla oynamakta var bu işin içinde. Çünkü aylardır karlamacı esnafımız burada dükkan yapılacağını ve ekmek kapılarını olacağını beklentisiyle sağda solda savrulmuş bir şekilde ticaret yapmaya çalışıyorlardı. Birden bire dükkanların yıkılmasıyla esnaf arkadaşlarımızın da beklentileri de boşa çıkmış durumda. Bilemiyoruz ne kadar para harcanmıştır ama ciddi bir paranın da burada birilerinin plansız kararları neticesinde çöpe atıldığını görüyoruz ve üzücü durum" dedi.

Buldan Belediyesi yetkilileri ise, bitme aşamasına gelen toplu satış merkezinin aniden yıkılmasıyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadı.

Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı
Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı

Cumhuriyet Mahallesi, Deli Dumrul, Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan kendi yaptırdığı belediye dükkanlarını açılmadan yıktırdı - Son Dakika

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