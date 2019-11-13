Son Dakika Haberleri: Buldan'da develer güreşlere hazırlanıyor
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Buldan'da develer güreşlere hazırlanıyor

6 saat önce

Güreşçi develeri ile ünlü Denizli'nin Buldan ilçesinde Aralık ayında başlayacak güreşler öncesi develerin son hazırlıkları yapılmaya devam ediyor.

Buldan'da develer güreşlere hazırlanıyor, System.String[]

Güreşçi develeri ile ünlü Denizli'nin Buldan ilçesinde Aralık ayında başlayacak güreşler öncesi develerin son hazırlıkları yapılmaya devam ediyor.


Buldan'da devler arenalara hazırlanıyor. Aralık ayında başlayacak deve güreşi sezonu öncesi son hazırlıkları yapılan develer havutlarını kuşanırken, yürüyüş idmanlarıyla yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanmaya başlandı.


11 yaşındaki Olukçu Bey Aslan ve 12 yaşındaki Olukçu Bey Hüsnü Baba develerinin sahibi Safi İşçioğlu Buldan Sanayi Sitesindeki depoda bakımını yaptığı develerinin yeni sezona hazır olduğunu vurguladı. Develerini her şeyden önce çok sevdiğini ve bakımlarını hiçbir zaman ihmal etmediğini kaydeden İşçioğlu, develerin yaz bakımlarını tamamladıklarını ve yem yüklemesini bitirdiklerini kaydetti. Develeri burçak ve arpa unu beslediklerini, havutlarını tamir edip dualarla kuşandırdıklarını aktaran İşçioğlu, "Biz bu işi maddi anlamda değil heveslisi olduğumuz için yapmıyoruz. Hayvan sever olduğumuz için yapıyoruz. Develerin maddi olarak getirisinden çok götürdüğü var. Bu bir sevgidir ve aştır. Bizim tek amacımız güreşler sayesinde memleketimizin isminin duyulması" dedi.


15 yıldır deve yetiştiren ve güreşlere katılan İşçioğlu'nun bu seneki hedefinin ise arenada devlerinin derece alması olduğunu sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Denizli, Aralık, Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
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