Buldan'da Dış Ticaret Uzmanlaşma Eğitimi
1 saat önce
Denizli Buldan Ticaret Odası tarafından organize edilen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) teknik destek projesi kapsamında düzenlenen 'Dış Ticarette Uzmanlaşma' eğitim tamamlandı.
Denizli Buldan
Ticaret Odası tarafından organize edilen ve Güney Ege
Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) teknik destek projesi kapsamında düzenlenen 'Dış Ticarette Uzmanlaşma' eğitim tamamlandı.
Denizli Buldan Ticaret Odası tarafından organizesi yapılan ve GEKA tarafından teknik destek projesi kapsamında düzenlenen Dış Ticarette Uzmanlaşma eğitimi tamamlandı. Eğitimci Danışman
Petek Üzülmez tarafından verilen eğitimlerde katılan firmalara, ihracatta yükleme şekilleri, kambiyo mevzuatı, uluslararası pazar paylarının artırılması, yurt dışında müşteri bulmak ve ihracatta potansiyel artırmak konularında yedi gün toplam kırk iki saatlik eğitim verildi.
Buldan Ticaret Odası olarak üye eğitimlerine çok büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Halil Baştürkmen "Özellikle dış ticarette uzmanlaşmaya daha fazla önem veriyoruz. İhracat
artışı Buldanımızın ekonomik kalkınmasını sağlamakla birlikte istihdam artışına da olumlu katkı yapacaktır. Buldan'ın ticaret potansiyelini hak ettiği noktalara taşımak ana hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda Buldan Ticaret Odası olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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