Son Dakika Haberleri: Buldan'da Jandarma Yaklaşık Yarım Kilogram Esrar Ele Geçirdi

Buldan'da Jandarma Yaklaşık Yarım Kilogram Esrar Ele Geçirdi

1 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde 480 gram esrar ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Buldan'da Jandarma Yaklaşık Yarım Kilogram Esrar Ele Geçirdi, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde 480 gram esrar ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Denizlli Buldan İlçe Jandarma ekipleri tarafından Kadıköy Soğukkuyu mevkiinde yapılan yol arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içinde 480 gram esrar ile bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.Y ve M.G isimli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Buldan, Jandarma, 3. Sayfa
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