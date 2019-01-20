Buldan'da Kestane Şekeri Üretimine Başlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortaklaşa açtığı Kestane Şekeri Üretim Tesisi'ni inceleyen Başkan Zolan, Alandız Kestane Şekeri'nin üretimine başlandığını ve şubat ayında düzenlenecek tarım fuarında görücüye çıkacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortaklaşa açtığı Kestane Şekeri Üretim Tesisi'ni inceleyen Başkan Zolan, Alandız Kestane Şekeri'nin üretimine başlandığını ve şubat ayında düzenlenecek tarım fuarında görücüye çıkacağını belirtti.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin ortak olduğu Buldan ilçesindeki Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kestane Şekeri Üretim Tesisi, üretime başladı. Başkan Zolan tesisi ziyaret ederek inceleme yaptı. Başkan Zolan'a Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Remzi Salman, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serhat Akbulut ve beraberindekiler eşlik etti. Yılda 300 ton kestane üretimi yapan Alandızlılar ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının yaptığı işbirliği sonucu kurulan kestane şekeri üretim tesisini inceleyen Başkan Zolan, bölgede yetiştirilen kestanenin çok özel bir niteliği olduğunu ifade ederek, "Bu ürün Denizlimizin bilinmeyen belki fark edilmeyen değerlerinden birisi, Buldanımızın, Alandız ve çevresinin ürettiği Türkiye'de nadir bulunan kestanemiz" dedi.



"Tarım fuarında görücüye çıkacak"



Bazı firmaların bölgenin kaliteli kestanesini alarak kestane şekeri haline getirip, katma değerini yükselterek Türkiye'de piyasaya sürdüğünü aktaran Başkan Zolan, "Tabi biz o kestane şekerlerini alıp yiyoruz. Ama bunun çoğunun Alandız'da üretilen kestane olduğunun farkında değiliz. Sonuçta tesisimiz kuruldu ve üretime başladık. Denizli'ye gelenler, Buldanımızın, Alandızımızın kestane şekerini tadacaklar. Denizli'nin o güzelliğini de göreceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

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