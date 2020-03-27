Buldan'da korona virüs vakasına rastlanmadı - Son Dakika

Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hamdi Topçu, son günlerde Buldan ile ilgili sosyal medyada dolaşan ambulans görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Buldan'da korona virüs vakasına rastlanmamıştır. Bu videoyu çeken ve paylaşanlar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.



Topçu, son günlerde Buldan'da bulunan ambulansın içinin dezenfekte çalışmasıyla ilgili çekilen videonun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Bugüne kadar korona virüs şüphesiyle hastaneye gelen vatandaşların tamamının negatif sonuçlandığını dile getiren Topçu, "Hastanemizde ve ambulanslarımızda gereken dezenfekte çalışmaları sürekli yapılmaktadır. Paylaşılan videoda halkımızın panik yapmasına gerek yoktur. Videoyu çeken ve yayınlayanlar hakkında gereken yasal işlemler başlatılmıştır. Temizlik ve hijyen anlamında hastanemizde, ambulanslarımızda gereken hassasiyet personelimizle ve sağlık çalışanlarımızla ve doktorlarımızla göstermekteyiz. Bu anlamda halkımıza evlerinde kalmasını, özellikle yaşlılarımızın sağlığı açısından dışarıya çıkmamalarını belirtiyor, sağlıklı günler temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ