Buldan'da kurbanlık alışverişi erken başladı - Son Dakika

Kurban Bayramının yaklaşması ile Denizli'nin Buldan ilçesinde kurbanlık alışverişleri başladı. İlçede Küçükbaş hayvanların fiyatları bin 500 TL'den fiyatlarla başlarken büyükbaş kurbanlıkların fiyatları ise 5 bin TL ile 20 bin TL'ye arasında değişiyor.



Buldan ilçesinde Kurban Bayramına yaklaşık 45 gün kala hayvan pazarlarına vatandaşların ilgi odağı haline geldi. İlçede vatandaşlar kurbanlık alımına erken başlarken fiyatlar ise kimi vatandaşa göre pahalı kimine göre ise ucuz. Kurbanlıkların fiyatı küçükbaş hayvanlarda bin 500 TL'den başlayarak 3 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Büyükbaş hayvanların fiyatları ise 5-20 bin TL arasında olduğu öğrenildi. Besicilik maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten besicilerden Lütfü Demiral, "Hayvanlarımızı beslemek için hazır yem ve saman fiyatları çok yüksek, ayrıca hayvan bakımı kolay değil. Alıcıları da çok iyi anlıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah kurban nasip etsin" dedi. - DENİZLİ