Son Dakika Haberleri: Buldan'da minibüsle traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Buldan'da minibüsle traktör çarpıştı: 3 yaralı

49 dakika önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kavşakta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Buldan'da minibüsle traktör çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kavşakta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Yenicekent Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Köksal (32) yönetimindeki 20 RK 565 plakalı minibüs, kavşakta, Veli Akkaya yönetimindeki plakasız traktörle çarpıştı. Kazada, minibüs devrilirken, traktör ise ikiye bölündü. Her iki araç sürücüsü ile minibüsteki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Ahmet Köksal ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
Denizli, Buldan, Güncel
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