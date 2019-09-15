Buldan'da orman yangını (2)
35 dakika önce
SÖNDÜRÜLDÜ, ALEVLER 4 HEKTARI KÜLE ÇEVİRDİDenizli'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 20 arazöz, 50 orman işçisi ve 4 helikopterle yapılan müdahale sonucunda güçlükle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
SÖNDÜRÜLDÜ, ALEVLER 4 HEKTARI KÜLE ÇEVİRDİ
Denizli'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 20 arazöz, 50 orman işçisi ve 4 helikopterle yapılan müdahale sonucunda güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Deniz TOKAT/DENİZLİ,
Bayrampaşa'da 12 katlı otelde yangın! 200 kişi tahliye edildi Denizli'de kızılçam ormanlarında yangın İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti Elindeki tabanca ateş alınca, hem kendisi hem de avukat katibi yaralandı