Son Dakika Haberleri: Buldan'da orman yangını (2)
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Buldan'da orman yangını (2)

35 dakika önce

SÖNDÜRÜLDÜ, ALEVLER 4 HEKTARI KÜLE ÇEVİRDİDenizli'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 20 arazöz, 50 orman işçisi ve 4 helikopterle yapılan müdahale sonucunda güçlükle söndürüldü.

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SÖNDÜRÜLDÜ, ALEVLER 4 HEKTARI KÜLE ÇEVİRDİ
Denizli'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, 20 arazöz, 50 orman işçisi ve 4 helikopterle yapılan müdahale sonucunda güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Denizli, Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
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