Buldan'da tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, yangın Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Serkan Erol isimli vatandaşa ait tek katlı ahşap evde meydana geldi. Erol'a ait evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlerin sardığı eve hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.



Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ