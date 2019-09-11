Buldan'da tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim
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Denizli'nin Buldan ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışı yasak 77 kilo açık tütün, 41 adet elektronik sigara likidi ve 33 adet votka yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
Denizli'nin Buldan ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışı yasak 77 kilo açık tütün, 41 adet elektronik sigara likidi ve 33 adet votka yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.
Operasyon, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler tarafından ilçede tütün satışı yapan yerlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 77 kilo 888 gram açık tütün, 41 adet elektronik sigara likidi, 33 adet votka yapımında kullanılan esans maddesi ele geçirildi. Operasyonun ardından iş yeri sahiplerine idari para cezası kesildi. - DENİZLİ
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