Buldan'da üç sokak daha turizme kazandırılacak - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı şehir dokusunu günümüze yansıtan evlerin olduğu üç sokak daha turizme kazandırılacak.

Buldan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede koruma altına alınan Dokuma Pazarı, Beyler ile Semerci sokaklarının ardından Fetçiler, Çarşı ve Türkmenoğlu sokaklarının da yenileneceği bildirildi.

Fetçiler Sokağı sağlıklaştırma ve restorasyon ihalesinin 5 Ağustos'ta yapılacağı, projesi hazırlanan Çarşı ile Türkmenoğlu sokakları için ihale hazırlıklarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, 3 sokağın restorasyon uygulaması çalışmalarını en kısa zamanda tamamlamak istediklerini belirterek, "Çalışmalar tamamlandığında Buldan'ın gezi ringi de çizilmiş olarak. Buldan'a gelen misafirlerimiz, Buldan Belediyesi El Sanatları Merkezi'nden (BELKÜM) başlayacakları gezilerini, Dokuma Pazarı Sokağı, Beyler Sokağı, Semerci Sokak, Fetçiler Sokak, Türkmenoğlu ve Çarşı Sokağı'ndan el dokuma ürünlerimizin bulunduğu 14 Mayıs Caddesi'yle devam edecekler." ifadelerini kullandı.