Son Dakika Haberleri: Buldan'da uyuşturucu operasyonu
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Buldan'da uyuşturucu operasyonu

41 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 1 kilo 110 gram esrar ile 150 kök kenevir ele geçirildi.

Buldan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 1 kilo 110 gram esrar ile 150 kök kenevir ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıköy Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 2 kişi yakalanırken, ormanlık alan içinde 150 kök kenevir ele geçirildi. Zanlılar M.İ. ve S.U'nun kaldığı barakada da 1 kilo 110 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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