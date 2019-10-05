Buldan'da uyuşturucu operasyonu
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Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 1 kilo 110 gram esrar ile 150 kök kenevir ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 1 kilo 110 gram esrar ile 150 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıköy Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 2 kişi yakalanırken, ormanlık alan içinde 150 kök kenevir ele geçirildi. Zanlılar M.İ. ve S.U'nun kaldığı barakada da 1 kilo 110 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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