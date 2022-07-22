Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

22.07.2022 15:42
Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenicekent Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.M, H.K, E.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, 4 av tüfeği, bir miktar kenevir bitkisi, kaçak imal edilmiş şarap, kubar esrar ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan M.M, işlemin ardından tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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