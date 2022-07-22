Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, 4 av tüfeği, bir miktar kenevir bitkisi, kaçak imal edilmiş şarap, kubar esrar ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Buldan'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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