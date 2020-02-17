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Buldan'da voleybolun şampiyonları belli oldu
6 saat önce
Denizli Sarayköy'de düzenlenen yıldızlar voleybol turnuvasında şampiyon Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
Denizli Sarayköy'de düzenlenen yıldızlar voleybol turnuvasında şampiyon Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu oldu.
Sarayköy Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu oldu. Buldan İmam Hatip Ortaokulu ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Genç voleybolcular kazandıkları şampiyonluk kupasının sevincini okul arkadaşlarıyla paylaştı. - DENİZLİ
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