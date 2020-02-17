Buldan'da voleybolun şampiyonları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Buldan'da voleybolun şampiyonları belli oldu - Son Dakika Spor

Buldan'da voleybolun şampiyonları belli oldu

6 saat önce

Denizli Sarayköy'de düzenlenen yıldızlar voleybol turnuvasında şampiyon Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu oldu.

Buldan'da voleybolun şampiyonları belli oldu, System.String[]

Denizli Sarayköy'de düzenlenen yıldızlar voleybol turnuvasında şampiyon Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu oldu.


Sarayköy Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu oldu. Buldan İmam Hatip Ortaokulu ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Genç voleybolcular kazandıkları şampiyonluk kupasının sevincini okul arkadaşlarıyla paylaştı. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
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