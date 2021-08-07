Buldan'da yanan ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılacak - Son Dakika

Buldan'da yanan ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılacak

Buldan Belediye Meclisi, ilçedeki orman yangınında zarar gören alanların,belediye ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile yeniden ağaçlandırılma çalışmalarının başlatılması için encümene yetki verdi.

Buldan Belediye Meclisi, ilçedeki orman yangınında zarar gören alanların,belediye ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile yeniden ağaçlandırılma çalışmalarının başlatılması için encümene yetki verdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanı Mustafa Şevik başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan izin doğrultusunda yanan ormanlık alanların belediye, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yeniden ağaçlandırılma çalışmalarının başlatılması için encümene yetki verildiği belirtildi. Öte yandan haziran ayında Muğla Bodrum'da çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün adının ilçede yaşatılmasına yönelik İmar Komisyonu'nun raporunun oy birliğiyle kabul eildiği, gararın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesi halinde şehit polisin isminin Cumhuriyet Mahallesi Pazar Caddesi'ne verileceği bildirildi.

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