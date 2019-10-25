Son Dakika Haberleri: Buldan'da zehirli engerek yılanı paniği
Son Dakika 3. Sayfa Buldan'da zehirli engerek yılanı paniği

Buldan'da zehirli engerek yılanı paniği

1 saat önce

Buldan'da zehirli engerek yılanı paniğiDENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bina bahçesine giren ve sonrasında zehirli olduğu anlaşılan engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Buldan'da zehirli engerek yılanı paniği

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bina bahçesine giren ve sonrasında zehirli olduğu anlaşılan engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Buldan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olay çevre sakinleri ile itfaiyeye alarma geçirdi. Mahalledeki bir binanın bahçesinde yılan olduğu gören vatandaşlar durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, özel ekipmanlar kullanarak yılanı yaklaşık 20 dakika süren bir mücadelenin ardından yakaladı. Yılanın zehirli engerek yılanı olduğu belirlendi. Ekipler yakaladıkları yılanı daha sonra dağlık bir alanda doğal ortamına bıraktı.

Yılan yakalanıncaya kadar ise mahallede kısa süreli bir panik yaşandı.

Buldan'da zehirli engerek yılanı paniği

Denizli, İtfaiye, Buldan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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