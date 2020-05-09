Son Dakika › Güncel › Buldan'daki bakkal, hayırseverlerin uğrak yeri haline geldi - Son Dakika
Buldan'daki bakkal, hayırseverlerin uğrak yeri haline geldi
6 saat önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz haftalarda bir hayırseverin gelerek vatandaşların bütün veresiye borçlarını ödediği bakkala bu defa bir başka hayırsever daha gelerek yaklaşık 10 bin TL civarındaki veresiye defterini satın aldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz haftalarda bir hayırseverin gelerek vatandaşların bütün veresiye borçlarını ödediği bakkala bu defa bir başka hayırsever daha gelerek yaklaşık 10 bin TL civarındaki veresiye defterini satın aldı.
Buldan Yalçınkaya mahallesinde Havva Çamoğlu'na ait bakkal dükkanı hayırseverlerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz günlerde dükkana gelen bir hayırseverin bütün veresiye hesapları kapatmasının ardından bu kez başka bir hayırsever daha aynı dükkana gelerek veresiye hesaplarını kapattı.
İkinci bir hayırseverin dükkana gelerek veresiye hesapları kapatmasının şokunu yaşadığını dile getiren bakkal Havva Çamoğlu, "Hayırsever bir adam bakkala gelerek bana veresiye hesaplarımın olup olmadığını sordu. Ben de 20 civarında vatandaşın veresiye alışveriş yaptığını söyledim. Bütün hesapları kapatıp ödemeyi yaptıktan sonra borçların üstünü çizmemi istedi. Bu durumu ikinci kez yaşadım. Bu olaya benim sebep olmaktan dolayı çok sevinçliyim. Allah hayırsever büyüğümüzün hayırlarını kabul etsin. Bu kriz dolayısıyla etkilenen çok sayıda vatandaşımız var. Hayırsever vatandaşın hesaplarını kapattığını öğrenen müşterilerim erken bayram sevinci yaşadılar" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı