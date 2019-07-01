Son Dakika Haberleri: Buldan'daki festivalde Merve Özbey coşkusu
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Buldan'daki festivalde Merve Özbey coşkusu

2 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali'nde Merve Özbey, konser verdi.

Buldan'daki festivalde Merve Özbey coşkusu, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali'nde Merve Özbey, konser verdi. Pop müziğin ünlü ismi, sevilen şarkılarıyla eğlenceli gece yaşattı.
Buldan'da bu yıl, 19'ncu Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali düzenlendi. Festivalin 3'ncü gününde, pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey sahneye çıktı. Alanyazı Meydanı'nda saat 21.30'da başlayan konsere, yaklaşık 10 bin kişi katıldı. İki saat boyunca sahnede kalan Özbey, enerjisiyle hayranlarını coşturdu. Sahne performansıyla alkış alan Özbey, şarkılarıyla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak, şarkılara eşlik etti.
Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik, konser sonunda Özbey'e çiçek ve Buldan dokuması şal hediye etti. Özbey'i gelecek yıl düzenlenecek festivale de davet eden Başkan Şevik, ilçeye yakışır, amacına uygun bir festival geçirdiklerini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
Merve Özbey, Denizli, Buldan, Magazin
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