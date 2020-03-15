Buldan deve güreşleri korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buldan deve güreşleri korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edildi - Son Dakika

Buldan deve güreşleri korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edildi

6 saat önce

Denizli'de Buldan ilçesinde 15 Mart ta yapılması planlanan ve hazırlıkları tamamlan deve güreşi müsabakaları korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Buldan deve güreşleri korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edildi, System.String[]

Denizli'de Buldan ilçesinde 15 Mart ta yapılması planlanan ve hazırlıkları tamamlan deve güreşi müsabakaları korona virüsü nedeniyle iptal edildi.


Her yıl Buldan ilçesi Doğanköy Arenada geleneksel olarak yapılan deve güreşleri müsabakası dünyayı etkisini gösteren korona virüsü nedeniyle iptal edildi. Deve güreşi camiası tarafından en iddialı güreşlerden biri olarak bilinen ve bu yıl gelirleri Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine cihaz alımında kullanılacak olan müsabakalar virüse karşı alınan önlemler kapsamında iptal edildi. - DENİZLİ

Doğanköy, Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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