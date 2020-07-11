Buldan festivali 28-29-30 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

Buldan festivali 28-29-30 Ağustos'ta başlıyor

Bu yıl 20. düzenlenecek olan Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları festivalinin tarihi ve sanatçıları belli oldu.

Bu yıl 20. düzenlenecek olan Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları festivalinin tarihi ve sanatçıları belli oldu. 28-29-30 Ağustos'ta vatandaşlarla buluşuyor.

Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı

28-29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları festivalinin sanatçıları kesinleşti. 28 Ağustos Cuma günü Tuğçe Kandemir, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Lara, 30 Ağustos Pazar akşamı İlyas Yalçıntaş sahne alacak.

Festivalde yapılacak konserler Buldan İlçe Stadyumunda, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve maskeyle izlenebilecek. - DENİZLİ

Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buldan festivali 28-29-30 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:07 Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti 13:00 İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi 12:56 Abdulkadir Bitigen'in son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:31 Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü 12:28 Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş 11:23 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi 11:18 Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı 11:16 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi 10:49 Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları 10:21 Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu 09:53 İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 09:50 Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? 09:47 Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
13:07
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
13:00
Abdulkadir Bitigen'in son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı
12:56
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
12:41
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
12:35
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
12:31
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
12:28
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
11:23
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
11:18
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
11:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 13:27:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Buldan festivali 28-29-30 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]