Buldan festivali 28-29-30 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

Bu yıl 20. düzenlenecek olan Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları festivalinin tarihi ve sanatçıları belli oldu. 28-29-30 Ağustos'ta vatandaşlarla buluşuyor.

28-29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları festivalinin sanatçıları kesinleşti. 28 Ağustos Cuma günü Tuğçe Kandemir, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Lara, 30 Ağustos Pazar akşamı İlyas Yalçıntaş sahne alacak.

Festivalde yapılacak konserler Buldan İlçe Stadyumunda, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve maskeyle izlenebilecek. - DENİZLİ