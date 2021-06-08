Üye Girişi
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

08.06.2021 15:11
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Suç örgütlerinin üzerine gitmeyen, gidemeyen yargı HDP hakkında yeniden kapatma davası açarak mafyatik düzene bir kez daha kalkan olmuştur.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Suç örgütlerinin üzerine gitmeyen, gidemeyen yargı HDP hakkında yeniden kapatma davası açarak mafyatik düzene bir kez daha kalkan olmuştur." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, gerçek bir adaletin ve şeffaf denetlenebilir bir yönetimin olmadığı bir sistem, çete-mafya düzeninden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bugün "çürüyen ve çürüten bir sistemle" yüzleşme sürecini yaşadığını ileri süren Buldan, "16 Nisan referandumuyla yasama, yürütme, yargı ve medya birleştirilerek tek adam eline teslim edildi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılında "Derin devleti minimize etmek, mümkünse yok etmek, bunu başarmak gerekir." dediğini söyleyen Buldan, "Dediğinin tam tersini yaptı. Mafyanın itirafında olduğu gibi her suçta beraber oldukları büyük bir geniş aile kurdular. Bunun adı; yerli ve milli suçlular ittifakıdır. Mafya ve çeteleri öyle güçlendirdiler ki suç örgütlerini ve Susurluk takımını devletin başına adeta kayyum yaptılar." görüşünü savundu.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan deniz salyasının ürkütücü boyutlara geldiğine işaret eden Buldan, "Ancak mafya, bürokrasi, siyaset ittifakının ülkeye ve topluma yaydığı müsilaj inanın ki Marmara'dakinden daha beterdir ve bu siyasetin ürettiği salya tüm ülkeyi pandemi gibi sarmıştır. Tıpkı 1990'lardaki gibi." dedi.

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk günlerdir 'ucu saraya, iktidarın bakanlarına, bürokratlarına dayanan suçlarla ilgili soruşturma açacak, üzerine gidecek tek bir savcı yok mu' diye bas bas bağırıyor. Bütün gözler bu ülkenin yargısında, adaletinde. Aranan yargı nerede ortaya çıktı biliyor musunuz? Dün itibarıyla bir kez daha HDP'yi kapatma davasında. Yargının içine düştüğü çukuru bizler görebiliyoruz. Suç örgütlerinin üzerine gitmeyen, gidemeyen yargı HDP hakkında yeniden kapatma davası açarak mafyatik düzene bir kez daha kalkan olmuştur. Ne zaman bu pislikleri ortaya dökülse, hukuksuzluklar, haksızlıklar ortaya saçılsa işte o zaman akıllarına bir kez daha HDP, Kürtler geliyor. Tıpkı dün akşam yaptıkları gibi. Bu iktidarın anayasa ve hukuku rafa kaldırması işte tam da bu günler içinmiş. Mafyaya sıfır soruşturma, HDP'ye kapatma... Tam da 7 Haziran'ın yıl dönümünde. 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıl dönümünde HDP'ye bir kez daha kapatma davasını açtılar. Aynı Kobani kumpas davasında olduğu gibi kirli, siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız."

"7 Haziran'ın intikamıdır"

Buldan, altı yıldır 7 Haziran'ın etsini kırmak için darbe üstüne darbe yapıldığını savunarak, "Başaramadılar. 7 Haziran ruhunu asla ve asla söndüremediler." dedi.

HDP'ye kurulduğu günden bu yana pervasızca saldırıldığını ve saldırılmaya devam edildiğini öne süren Buldan, "Binlerce yöneticimizi ve üyemizi tutukladılar ama bize bir milim dahi geri adım attıramadılar. HDP, eşit ve özgür yaşam fikriyle tüm Türkiye'ye açıldı. Türkiye, HDP'nin değişim ve değiştirme gücüyle tanıştı. İşte dün açtıkları kapatma davası, 6 yılın intikam davasıdır. Dava ilk açıldığında da '7 Haziran'ın intikamıdır' demiştik, şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Bu kumpas davasının hukuki değil; siyasi bir dava olduğunu 7 Haziran tarihi tescillemiştir. Bu dava; HDP fikriyatıyla, HDP'nin yürüttüğü demokratik siyasetle baş edememe davasıdır." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan, kapatma davasının HDP'yi daha fazla büyüteceğini ve güçlendireceğini iddia ederek, "Meydanı bu çete, mafya düzeninin karanlığına asla bırakmayacağımızı bir kez daha buradan ifade ediyorum. Yolumuza engeller çıkarsalar da o engelleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir bir aşmaya devam edeceğiz. İstedikleri kadar bizi siyaset dışına atmaya çalışsınlar, bizi demokratik siyasetten asla vazgeçiremeyecekler." şeklinde konuştu.

Kapatma davasının sonuçlarını kendilerinin değil, iktidarın düşünmesi gerektiğini dile getiren Buldan, demokratik seçenekleri olduğunu ve bunu sonuna kadar işleteceklerini herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle üreticilerin perişan durumda olduğunu belirten Buldan, acil desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Türkiye'de 3 bine yakın SMA hastası bulunduğuna dikkati çeken Buldan, "Her ay bir ya da iki bebek hayatını kaybetmektedir. SMA hastalığının neden olduğu can kayıpları devletin, yurttaşın yaşam hakkından feragat halini göstermektedir. Bu asla kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Buldan, "Sevgili Ahmet Şık arkadaşımıza tehditler savurdu. Ahmet Şık, bu ülkenin halkları tarafından seçilen bir milletvekilidir. Onu bu koltuktan indirecek olan da ona oy veren halklarımızdır. Hiç kimsenin gücü Ahmet Şık'ın milletvekilliğini kaldırmaya da yetmeyecektir. Bir talimat da yargıya verildi. 'Gözler Anayasa Mahkemesinde olacak' dedi. Biz de buradan diyoruz ki hayır, gözler sizin ittifak halinde olduğunuz suç örgütlerinde olacaktır. Gözler sizin mafya, çete düzeninizde olacaktır. Gözler birlikte işlediğiniz suçlarda olacaktır. Gözler sizin hırsızlık ve yolsuzluklarınızda olacaktır ve yaptıklarınızın hesabını esas siz yargıya vereceksiniz ve bundan asla ve asla kaçamayacaksınız." sözlerini sarf etti.

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Haziran, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Taraftarın 'Müslüm Baba'sı Gustavo, saçlarına kıydı! Son hali GTA oyununun kahramanına benzetildi 15:14 Taraftarın 'Müslüm Baba'sı Gustavo, saçlarına kıydı! Son hali GTA oyununun kahramanına benzetildi Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım 15:12 Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti 14:55 Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti
Bebekle ilgilenir gibi yaparak vatandaşın yere düşürdüğü bin 300 lirayı aldılar 14:54 Bebekle ilgilenir gibi yaparak vatandaşın yere düşürdüğü bin 300 lirayı aldılar Ümit Karan, 'Şike var mı?' sorusunu yanıtladı: Paranın olduğu yerde her şey olur 14:30 Ümit Karan, 'Şike var mı?' sorusunu yanıtladı: Paranın olduğu yerde her şey olur İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın 14:06 İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın
İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı 13:48 İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar 13:21 ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar

Son Dakika Haberleri
15:25 Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi
15:15 Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim
15:12 Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu
15:12 Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım
14:54 Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti
14:52 Kılıçdaroğlu, HDP'yei kapatma davasına tepki gösterdi: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız
14:30 Ümit Karan, 'Şike var mı?' sorusunu yanıtladı: Paranın olduğu yerde her şey olur
14:06 İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın
13:55 Vedat Muriqi için İtalya devlet kanalında 'Eşek' benzetmesi yapıldı
13:52 Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim kesildi
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu         
15:13
Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi         
15:07
Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu         
14:55
Kılıçdaroğlu, HDP'yei kapatma davasına tepki gösterdi: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız Kılıçdaroğlu, HDP'yei kapatma davasına tepki gösterdi: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız         
14:53
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim kesildi Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim kesildi         
13:52
Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis'teki düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis'teki düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek         
13:47
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak         
13:21
Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi         
13:13
Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti         
11:48
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı         
09:52
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 15:29:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement