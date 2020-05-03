Buldan ilçesinde çalınan sirenle oruç açma geleneği devam ediyor - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşlar yaklaşık 80 yıldır ezan sesinin yanı sıra çalınan sirenle iftar ve sahur vakitlerini öğreniyor.

İlçede uzak mahalle ve köylere sahur ve iftar vakitlerini haber vermek üzere, 1940 yılında belediye binasının çatısına kurulan siren sistemi hala kullanılıyor.

İftar vakti ezanla birlikte 45 saniye boyunca devreye giren siren sesi, imsak vakitlerinde de kullanılıyor.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede uzun bir süredir ramazan topunun patlatılmadığını söyledi.

Halk arasında "canavar düdüğü" diye bilinen siren sesi ile oruçların açıldığını belirten Şevik, 1940'a kadar kullanılan topun sesinin yeteri kadar yüksek olmaması nedeniyle kurulan sirenin ilçenin bir geleneği haline geldiğini aktardı.