Buldan'ın Kepsel çeşmesi ve yolu yapılmayı bekliyor - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi kavak ağaçlarıyla bilinen Kepsel çeşmesinin ve yolunun kötü durumda olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Buldan ilçesinde tarihi kavak ağaçlarıyla bilinen Kepsel çeşmesinin ve yollarının kötü durumda olması dolayısıyla vatandaşlar tepki gösterdi. Meşhur Kepsel yolu ve harap olmuş çeşmesi görenleri üzüyor. Buldan'ın en güzel yerlerinden olan havası, suyu ve meyve bağlarında yetişen elma, üzüm, armut gibi daha pek çok ürünü ile bilinen Kepsel bölgesinin yolu ve çeşmesinin kötü durumu vatandaşların tepkisine neden oldu.

"Bir an önce ihmal edilmeden yapılmasını yetkililerden istiyoruz"

Çevreyi güzelleştiren merhum Ali İhsan Alsoy'un çalışmaları ile bölgede piknik alanı oluşturulması için çevre duvarı yapımına başlandığı belirtildi. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelikkıran, "Duvar tamamlanamadan Ali İhsan Alsoy abimiz vefat etti. Daha sonra gerekli girişimlerde bulunmamıza rağmen işler yarım kaldı. Şu anda Kepsel bölgesinde 22 aile bulunuyor. Yollarımızda kalıcı bir çözüm yapılamadı. Buldan'ın tarihi bölgesi olan Kepsel'in bu durumuna çok üzülüyoruz. Akkavak ağaçlarımızın tarihi özelliği var. Bu anlamda bölgeye önem verilmesi gerekirken alt kısımlarda kimselerin yaşamadığı yerlere çok düzgün taş döşemeleri yapıldı. Elbette oralara da yapılsın ancak bölgenin yaşayan sayısı ve tarihi önem arz eden Kepsel bölgesinin de bir an önce ihmal edilmeden yapılmasını yetkililerden istiyoruz" dedi. - DENİZLİ