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Buldan'ın "Yanına geliriz" sözlerine Demirtaş'tan imalı yanıt: Ziyarete gelin ama başka türlü gelmeyin - Son Dakika

Buldan'ın "Yanına geliriz" sözlerine Demirtaş'tan imalı yanıt: Ziyarete gelin ama başka türlü gelmeyin

20.09.2021 23:26
Buldan'ın

Ankara'da görülen Kobani davasına Selahattin Demirtaş ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın diyalogu damga vurdu. Demirtaş, '"Yakında yanına ziyarete geliriz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a "Ziyarete gelin ama başka türlü gelmeyin" yanıtını verdi. Buldan da Demirtaş'ın bu ifadesine karşılık olarak "İnşallah siz geleceksiniz" cevabını verdi.

Kobani davasında, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA SEGBİS İLE TAKILDI

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, SEGBİS ile bağlanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan arasındaki diyalog damga vurdu.

"ZİYARETE GELİN AMA BAŞKA TÜRLÜ GELMEYİN"

Artıgerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya verilen ara sırasında, Demirtaş ile Buldan SEGBİS aracılığıyla görüştü. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Demirtaş'a "Başkan sizi özledik. Yakında yanınıza geliriz" dedi. Demirtaş'ın ise bu sözlere gülerek, "Ziyarete gelin ama başka türlü gelmeyin" yanıtını vermesi damga vurdu. Buldan da Demirtaş'ın bu ifadesine karşılık olarak "İnşallah siz geleceksiniz" cevabını verdi.

Buldan'ın Yanına geliriz sözlerine Demirtaş'tan imalı yanıt: Ziyarete gelin ama başka türlü gelmeyin

Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Buldan'ın 'Yanına geliriz' sözlerine Demirtaş'tan imalı yanıt: Ziyarete gelin ama başka türlü gelmeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buldan'ın "Yanına geliriz" sözlerine Demirtaş'tan imalı yanıt: Ziyarete gelin ama başka türlü gelmeyin - Son Dakika
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