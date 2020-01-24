Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde görev değişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde görev değişimi - Son Dakika

Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde görev değişimi

6 saat önce

Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde yapılan genel kurulu sonrası yeni Başkan Ahmet Yağmur oldu.

Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde görev değişimi, System.String[]

Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde yapılan genel kurulu sonrası yeni Başkan Ahmet Yağmur oldu.


Dernekte daha önce başkanlık görevini yürüten eğitimci Himmet Cafer Küçük'ün yerine Başkanlık görevine Ahmet Yağmur getirildi. Dernek 2014 yılında Buldan İmam Hatip Okullarında eğitim öğretim gören öğrencilere ve imam hatip okullarına yardım amacıyla kuruldu. - DENİZLİ

Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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