Son Dakika › Güncel › Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde görev değişimi - Son Dakika
Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde görev değişimi
6 saat önce
Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde yapılan genel kurulu sonrası yeni Başkan Ahmet Yağmur oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
Buldan Önder İmam Hatipliler Derneğinde yapılan genel kurulu sonrası yeni Başkan Ahmet Yağmur oldu.
Dernekte daha önce başkanlık görevini yürüten eğitimci Himmet Cafer Küçük'ün yerine Başkanlık görevine Ahmet Yağmur getirildi. Dernek 2014 yılında Buldan İmam Hatip Okullarında eğitim öğretim gören öğrencilere ve imam hatip okullarına yardım amacıyla kuruldu. - DENİZLİ
Son Dakika Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim