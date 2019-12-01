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Buldan stadının hali içler acısı

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde amatör lig maçlarının oynandığı stadyumun içler acısı durumu vatandaşların tepkisine neden oldu.

Buldan stadının hali içler acısı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde amatör lig maçlarının oynandığı stadyumun içler acısı durumu vatandaşların tepkisine neden oldu. Maçları izlemek için oturacak koltuk dahi bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden duruma el atmalarını istedi.


Buldan ilçesinin, Buldan Belediyespor takımı bugün kendi sahasında Bağbaşı Zeytinköyspor ile karşılamasında taraftarlar maçı ayakta izlemek durumunda kaldı. Amatör ligde üst sıralarda bulunan ve Bölgesel Amatör lige çıkmak için mücadele veren Buldan Belediyespor takımının taraftarları maçı Buldan stadının tribünlerinin koltukları kırık olduğundan dolayı ortaya içler acısı bir durum çıktığını belirtti. Taraftarların desteği ile başarılı maçlar çıkaran Buldan Belediyespor'un taraftarları takımı desteklemek istediklerini ancak tribünün kötü durumda olmasından dolayı yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti.


Takımlarını desteklemek için deplasmana giden taraftarlar, "Sahasıyla, çimleriyle, çevre düzenlemesiyle ve tribünleriyle en kötü saha Buldan'ın sahası ve eskiden köy olan mahalle statları bile bizim stadımızdan daha iyi durumda, bizim yetkililerimiz stadın bu halini görmüyor mu yoksa ilgisizlik mi, ne kadar devam edecek bu durum, yetkililerden bir an önce taraftara yakışır bir tribün yapsınlar. Biz bu duruma layık değiliz. Oturacak koltuk dahi bulamıyoruz çok kötü bir durum bu bir an önce çözüm istiyoruz" dediler. - DENİZLİ

Bağbaşı, Denizli, Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
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