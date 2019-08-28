Son Dakika Haberleri: Buldanlı genç, aradığı aşkı Cezayir'de buldu
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Buldanlı genç, aradığı aşkı Cezayir'de buldu

1 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Hamdi Konay, tanıştığı Cezayirli kadın ile dünya evine girdi.

Buldanlı genç, aradığı aşkı Cezayir'de buldu, System.String[]
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Hamdi Konay, tanıştığı Cezayirli kadın ile dünya evine girdi.

Buldan ilçesinde oturan Hamdi Konay (31), Çanakkale'de bir arkadaşının vasıtasıyla Cezayirli Zohra Medkouk (28) ile tanıştı. İkilinin ilk olarak sosyal medyada başlayan aşkı, daha sonra Buldan'da son buldu. Çift, evlilik kararı aldıktan sonra Buldan'da Kestane Deresinde düzenlenen düğünle dünya evine girdi. İlk görüşte aşık olduğunu dile getiren Hamdi Konay, "Zohra da beni beğenmiş. Ani bir şekilde evlilik kararı aldık. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Nikah işlemlerini tamamladıktan sonra düğünümüzü yaptık. Çok mutluyuz. Zohra, Buldan'ı çok sevdi. Cezayir'de bir otelde aşçılık yapmış. Benim de çok sevdiğim taze fasulye yemeğini çok iyi yapıyor. Kendisi İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyor, Türkçe'yi de bir an önce öğrenmek istiyor. İlerleyen dönemlerde Buldan'da tekstil işinde çalışmak istiyor" dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Zohra ise, "İki farklı kültürden olmamıza hemen birbirimize aşık olduk. Evlilik kararımızı ailelerimizde onayladıktan sonra hayatlarımızı birleştirdik. Türk vatandaşlığına müracaat ettim. Buldanlılar çok sıcakkanlı insanlar. Bana büyük bir ilgi gösteriyorlar. Türkiye'yi, Buldan'ı ve eşim Hamdi'yi çok seviyorum" diye konuştu. - DENİZLİ
Denizli, Cezayir, Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
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