Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı

29.05.2022 13:34

Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı Edirne'de bir eczanenin mesul müdürü, eczanede düşürülen 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan paranın sahibine ulaşıp teslim etti.

Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı

EDİRNE - Edirne'de bir eczanenin mesul müdürü, eczanede düşürülen 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan paranın sahibine ulaşıp teslim etti. Vatandaş, düşürdüğünden haberdar bile olmadığı parasını teslim almanın mutluluğunu yaşadı.

Bulgaristan'da yaşayan iş insani Faik Donat, alışveriş için geldiği Edirne'de eczaneden aldığı ilaçların parasını ödemek için çantasından kredi kartı çıkarırken farkında olmadan 10 bin Euro'yu yere düşürdü. Donat, ilaçları alıp eczaneden ayrıldı. Ancak ilerleyen dakikalarda eczanede çalışan personel, yerde deste halinde 10 bin Euro buldu.

Eczanenin mesul müdürü Aytaç Yaşin, güvenlik kameralarını inceleyince parayı düşüren kişinin Bulgaristan'da yaşayan Faik Donat olduğunu gördü. Eczane kayıtlarından Donat'ın iletişim bilgilerine ulaşan Yaşin, parayı teslim etmek için Donat'ı eczaneye davet etti. Bulgaristan'a dönmek üzereyken geri dönen Donat, düşürdüğünden haberdar bile olmadığı parasını teslim almanın mutluluğunu yaşadı.

Aynı anda üzüntü ve sevinç yaşadığını söyleyen paranın sahibi Faik Donat, "Türklerin güvenilir olduğunu herkes anlatıyor bugün bizzat kendim yaşadım. Çok mutluyum teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Yaşanan süreci anlatan eczanenin mesul müdürü Aytaç Yaşin, "Halkımızın sağlı bize emanet. Aynı zamanda eczane sınırları içinde vatandaşımızın malı ve canı da bize emanet."dedi.

Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı
Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı
Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı
Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı
Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı
Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı
Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı
Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı

YORUMLAR
500
ORDU'DA TEMİZLİK İŞÇİSİNİN BULDUĞU ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ ORDU'DA TEMİZLİK İŞÇİSİNİN BULDUĞU ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ Ordu'da belediye işçisinin bulduğu altın sahibine teslim edildi Ordu'da belediye işçisinin bulduğu altın sahibine teslim edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:46:12. #1.11#
SON DAKİKA: Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Eczanede bulduğu 10 bin Euro'yu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement