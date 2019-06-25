Bulduğu 2 yavru karacayı evine götürdü, 11 bin lira ceza uygulandı
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ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda bulduğu 2 yavru karacayı yakalayıp, evine götürdüğü belirlenen kişiye, 11 bin 709 TL para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:45 Kaynak: DHA
ÇANKIRI'nın Yapraklı
ilçesinde ormanlık alanda bulduğu 2 yavru karacayı yakalayıp, evine götürdüğü belirlenen kişiye, 11 bin 709 TL para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede oturan bir kişinin, evinde yavru karaca beslediği bilgisine ulaştı. Jandarma
ile birlikte yapılan incelemede, ismi açıklanmayan kişinin, ormanlık bölgede gezerken karşılaştığı 2 yavru karacayı yakalayıp, evine götürdüğü belirlendi. Ekipler, yavru karacaları evden alıp, bulundukları bölgede doğaya bıraktı. İsmi açıklanmayan kişiye ise, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet'ten bin 799 TL idari para cezası ve 2 adet karaca için 9 bin 910 TL tazminat olmak üzere toplam 11 bin 709 TL para cezası uygulandı.
- Çankırı
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