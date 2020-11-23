BULDUĞU 300 BİN EURO'YU SAHİBİNE TESLİM EDEN TAKSİCİ: BİR ANDA DÜNYASI DEĞİŞTİ - Son Dakika

BULDUĞU 300 BİN EURO'YU SAHİBİNE TESLİM EDEN TAKSİCİ: BİR ANDA DÜNYASI DEĞİŞTİ

23.11.2020 15:18
BULDUĞU 300 BİN EURO'YU SAHİBİNE TESLİM EDEN TAKSİCİ: BİR ANDA DÜNYASI DEĞİŞTİ, System.String[]

İSTANBUL Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç (31), arabasında unutulan ve içinde 300 bin euro (2 milyon 800 bin lira) döviz olan çantayı sahibine teslim etti.

İSTANBUL Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç (31), arabasında unutulan ve içinde 300 bin euro (2 milyon 800 bin lira) döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Parasını kaybettiğini fark etmesiyle paniğe kapılan Finlandiyalı turistin üzüntüsü,  taksiciden gelen haber ile birlikte bir anda değişti. Genç taksici, parayı sahibine teslim ettiği o anlar için "Parayı kendisine teslim ettiğimde bana sarıldı. Çok sevindi. Bir anda dünyası değişti" ifadelerini kullandı.

Yedi yıldır taksicilik yapan Engin Olgaç, gece saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Finlandiya pasaportu olan Hassan Sakaria Abdullah adlı bir turisti aracına aldı. Talebi üzerine turisti Laleli'de bir otele bırakan Olgaç, mesaisinin bitmesinin ardından yıkamacıya giderek aracında temizlik yaptı. Bu sırada arka koltukta bir çanta buldu. Hemen turistin kaldığı otel ile iletişime geçen Engin Olgaç, durumu görüştüğü otel yetkilileri aracılığıyla turiste bildirdi.

300 BİN EURO DOLU ÇANTAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Bu sırada şüphe üzerine çantayı da açan Olgaç, içinde poşetlere sarılı şekilde euro buldu. Daha sonra tekrar otele giden taksici, içinde 300 bin euro olan çantayı sahibine teslim etti. Taksicinin arkadaşları o anları kamera kaydına aldı. Görüntülerde oldukça mutlu olduğu fark edilen turist, taksiciye İngilizce 'teşekkür' etti.

PARASINI GETİREN TAKSİCİYİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİEvli ve 7 aylık bir çocuğu olan Engin Olgaç, başından geçen çarpıcı olayı basın mensuplarına anlattı. Turisti oteline bıraktıktan sonra mesaisinin bittiğini ve aracını temizlemek için yıkamacıya gittiğini belirten Olgaç, arka koltukta bir çanta bulunduğunu belirtti. Çantayı açınca içinde deste deste euro olduğunu gören Olgaç, ilk olarak oteli arayarak durumu turiste bildirmeye çalıştığını söyledi. Olgaç, "Otele gittiğimde beni karşısında gören yolcum heyecanlandı. Belli ki korkmuştu. Kendisine çantayı teslim ettim. Bana sarıldı. Çok sevindi. Bir anda dünyası değişti. İçinde 300 bin euro varmış" dedi.

"YENİ OLSA YİNE YAPARIM"Parayı bulduktan sona hiç düşünmeden sahibine ulaştırmak için hareke geçtiğini ifade eden Olgaç  "O para bizim hakkımız değil. Hak sahibine teslim ettim. Mutluyum. Gururluyum. Kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapardı. Yine olsa yine yaparım.  Üç bankaya 70 bin lira kredi borcum var. Hiç düşünmeden sahibine teslim ederim" ifadelerini kullandı.

300 BİN EUROSUNU GETİREN TAKSİCİYE 50 EURO VERDİParayı sahibine teslime ettikten sonra kendisine 50 euro verdiğini ifade eden Olgaç, "Ona da çok teşekkür ediyorum. En azından bende onun kadar mutluyum. Ben hak etmediğim parayı hiçbir şekilde almak istemiyorum" şeklinde konuştu.

TAKSİCİLER KOOPERATİFİ BAŞKANI: ÖDÜLLENDİRECEĞİZ

Öte yandan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da "Bugüne kadar takside bulunan ve sahibine teslim edilen en yüksek rakam. Biz kendisini yılın değil, son 10 yılın şoförü ilan edeceğiz. Kendisini ödüllendireceğiz. Örnek bir davranış sergiledi. Bu, onun ömrü boyunca kazanamayacağı bir para. O hiç düşünmeden parayı sahibine teslim etti. Bizim için gurur verici bir olay" diye konuştu.

- İstanbul

Finlandiya, İstanbul, Döviz, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BULDUĞU 300 BİN EURO'YU SAHİBİNE TESLİM EDEN TAKSİCİ: BİR ANDA DÜNYASI DEĞİŞTİ - Son Dakika


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