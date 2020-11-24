Bulduğu 300 bin Euro'yu sahibine ulaştıran taksi şoförüne çeyrek altın verildi - Son Dakika

Bulduğu 300 bin Euro'yu sahibine ulaştıran taksi şoförüne çeyrek altın verildi
24.11.2020 17:59
İSTANBUL Havalimanı'nda taksi içerisinde unutulan ve içerisinde 300 bin Euro olan çantayı sahibine teslim eden taksi şoförü Engin Olgaç'a İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından çeyrek altın verildi.
İSTANBUL Havalimanı'nda taksi içerisinde unutulan ve içerisinde 300 bin Euro olan çantayı sahibine teslim eden taksi şoförü Engin Olgaç'a İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından çeyrek altın verildi.
İstanbul Havalimanı'nda dün taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç, arabasında unutulan ve içinde 300 bin Euro döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Engin Olgaç'a örnek davranışı nedeniyle bugün İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) tarafından çeyrek altın verildi. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "Şoför ahlakına uygun olarak hareket eden Engin kardeşimiz, parasını unutan yabancı uyruklu misafirini bulup parasını teslim etti. Son zamanlarda örnek bir davranış sergiledi. Kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.
- İstanbul
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