Bulduğu altını teslim eden engelli temizlik işçisine teşekkür belgesi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bulduğu çeyrek altını sahibine teslim eden engelli temizlik işçisi Nevzat Güler'e (47) teşekkür belgesi verdi.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:23 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Tanju Özcan
, bulduğu çeyrek altını sahibine teslim eden engelli temizlik işçisi Nevzat Güler'e (47) teşekkür belgesi verdi. İzzet Baysal
Caddesi'nin trafiğe kapalı alanında yerleri süpürerek çöp kutularını boşaltan Güler'in yanına gelen Özcan, Güler'e yaptığı bu örnek davranışından ötürü teşekkür etti.
Güler'in, bulduğu altını sahibine ulaştırarak Boluluların ne kadar dürüst insanlar olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Özcan, herkese örnek olması amacıyla ona teşekkür belgesi vermek istediklerini kaydetti.
Güler de kendisine verilen belgeden dolayı Özcan'a teşekkür etti.
Belediyede çalışan temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti
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