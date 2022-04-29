Bulduğu altınları belediyeye getiren zihinsel engelli kadına kıyafet hediyesi - Son Dakika
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Bulduğu altınları belediyeye getiren zihinsel engelli kadına kıyafet hediyesi

29.04.2022 15:18

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolda bulduğunu söylediği, içinde altın bulunan keseyi belediyeye teslim eden zihinsel engelli kadına kıyafet hediye edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolda bulduğunu söylediği, içinde altın bulunan keseyi belediyeye teslim eden zihinsel engelli kadına kıyafet hediye edildi.

İlçenin bilinen simalarından olan 31 yaşındaki zihinsel engelli Aslı Özakçakoca, 26 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yolda gezdiği sırada bulduğunu söylediği keseyi, belediye binasına götürerek Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teslim etti.

İçinde yaklaşık 10 bin lira değerinde altının bulunduğu belirlenen keseyle ilgili, emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı, belediye hoparlörlerinden de anons yapıldı.

Belediye Başkanı Kaya, bugün yeniden belediyeye gelen Özakçakoca'ya bayramlık kıyafet hediye etti.

Kıyafetlerini giyerek gazetecilere açıklama yapan Özakçakoca, "Keseyi bulunca belediyeye getirip teslim ettim. İçinde ne olduğuna da bakmadım. Hemen buraya getirdim, altınların sahibinin bulunmasını istiyorum." dedi.

Başkan Kaya ise Özakçakoca'ya teşekkür ederek, "Aslı, çarşının en güzel kızı, sevilen yüzü. Altınları bize teslim etti. İnşallah sahibi çıkar, onlara teslim ederiz. Aslı'nın kendisi güzel, yüreği de güzel. Allah sağlıklı, uzun ömür versin inşallah." diye konuştu.

Bulduğu altınları belediyeye getiren zihinsel engelli kadına kıyafet hediyesi
Bulduğu altınları belediyeye getiren zihinsel engelli kadına kıyafet hediyesi
Bulduğu altınları belediyeye getiren zihinsel engelli kadına kıyafet hediyesi
Bulduğu altınları belediyeye getiren zihinsel engelli kadına kıyafet hediyesi

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Başkan Kılınç'tan bedensel engelli kadına bayram hediyesi Başkan Kılınç'tan bedensel engelli kadına bayram hediyesi Yolda bulduğu içinde altın olan keseyi belediyeye teslim etti Yolda bulduğu içinde altın olan keseyi belediyeye teslim etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulduğu altınları belediyeye getiren zihinsel engelli kadına kıyafet hediyesi - Son Dakika


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