Bulduğu altınları belediyeye getiren zihinsel engelli kadına kıyafet hediyesi - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolda bulduğunu söylediği, içinde altın bulunan keseyi belediyeye teslim eden zihinsel engelli kadına kıyafet hediye edildi.

İlçenin bilinen simalarından olan 31 yaşındaki zihinsel engelli Aslı Özakçakoca, 26 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yolda gezdiği sırada bulduğunu söylediği keseyi, belediye binasına götürerek Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teslim etti.

İçinde yaklaşık 10 bin lira değerinde altının bulunduğu belirlenen keseyle ilgili, emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı, belediye hoparlörlerinden de anons yapıldı.

Belediye Başkanı Kaya, bugün yeniden belediyeye gelen Özakçakoca'ya bayramlık kıyafet hediye etti.

Kıyafetlerini giyerek gazetecilere açıklama yapan Özakçakoca, "Keseyi bulunca belediyeye getirip teslim ettim. İçinde ne olduğuna da bakmadım. Hemen buraya getirdim, altınların sahibinin bulunmasını istiyorum." dedi.

Başkan Kaya ise Özakçakoca'ya teşekkür ederek, "Aslı, çarşının en güzel kızı, sevilen yüzü. Altınları bize teslim etti. İnşallah sahibi çıkar, onlara teslim ederiz. Aslı'nın kendisi güzel, yüreği de güzel. Allah sağlıklı, uzun ömür versin inşallah." diye konuştu.