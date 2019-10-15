Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor

Isparta'da bir kişi, iki ay önce lavanta bahçesinde bulduğu altınları, sahibi çıkmazsa Mehmetçik Vakfına bağışlamayı düşünüyor.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yaşayan 71 yaşındaki Ziya Doğan, 17 Ağustos'ta kendisine ait lavanta bahçesinde, içinde altın yüzük ve bileziklerin olduğu kutu buldu.

Kutunun sahibinin bulunması için çeşitli girişimlerde bulunmasına rağmen sonuç alamayan Doğan, sahibi çıkmazsa altınları Mehmetçik Vakfına bağışlamayı düşünüyor.

Doğan, yaptığı açıklamada, altınları bulunca sahibine ulaşılması için muhtarlığa başvurduğunu söyledi.

İki ay geçmesine rağmen hiçbir sonuç alamadığını belirten Doğan, "Kutunun sahibine ulaşamazsak, 2020 lavanta sezonunun sonuna kadar bekleyeceğim. Yine sahibi çıkmazsa içinde ziynet eşyalarının bulunduğu bu kutuyu Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyoruz." diye konuştu.