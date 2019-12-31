Bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi ödüllendirildi - Son Dakika

Bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi ödüllendirildi

6 saat önce

Amasya'da, yolda bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çantanın sahibine sahibine ulaştırılmasını sağlayan temizlik işçisi ödüllendirildi.

Bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi ödüllendirildi, System.String[]

Amasya'da, yolda bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çantanın sahibine sahibine ulaştırılmasını sağlayan temizlik işçisi ödüllendirildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentte bir süre önce, Yeşilırmak kıyısında temizlik yaptığı sırada içinde bin 200 lira, ziynet eşyaları ve kredi kartları bulunan çanta bulan ve çantanın sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine teslim eden belediyede görevli temizlik işçisi Murat Gökçe'yi makamında ağırladı.

Davranışından dolayı Gökçe'yi tebrik eden Sarı, Gökçe'ye teşekkür plaketi ve hediye çeki verdi.

Farkındalık oluşturan davranışın ödüllendirilmesi için hareket ettiklerini söyleyen Sarı, sergilenen tutumun herkese örnek olması gerektiğini vurguladı.

"Çalışma arkadaşımız onurlu bir davranış sergiledi, bizi gururlandırdı." diyen Sarı, şunları dile getirdi:

"Göstermiş olduğu bu örnek davranıştan dolayı biz de kendisini ödüllendirdik. Amasya güvenilir ve huzurlu bir şehirdir. Kimsenin emanetine ihanet edilmez. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız da burada güven içinde yaşayabilir. Amasya ve bizleri gururlandırdığı için personelimize teşekkür ediyorum. Allah kendi işini layıkıyla yapan, hak ve hukuka riayet eden ve bu şehre hizmet etmekten dolayı keyif alan insanlarımızın sayısını artırsın."

Gökçe ise doğru olanı yaptığını ifade ederek Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür etti.

Mehmet Sarı, Amasya, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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