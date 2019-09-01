Bulduğu çantayı turistlere teslim eden ödüllü fotoğrafçı yaşananları anlattı

Duyarlı fotoğrafçıdan "Her insanın bunu yapması gerekiyor"

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz gün içinde bir miktar para ve pasaportların bulunduğu yabancı bir turiste ait çantayı bularak jandarmaya teslim eden ödüllü fotoğrafçı Feyzullah Nihai Özbay olayın ardından İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Pamukkale'yi fotoğraflamaya giden fotoğrafçı Feyzullah Nihai Özbay'ın dikkatini bir çanta çekti. Çantanın içini açıp baktığında içerisinde Nicole Marian Petre ve Alina Gabriela Petre ile biri erkek biri kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin pasaportu, kimlik kartları, 320 Euro, 400 Rumen Leyi ve kredi kartları olduğunu fark etti. Çantada bulunanları fotoğraflayan Özbay durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Özbay jandarmanın gelmesiyle çantayı ekiplere teslim etti. Çok geçmeden 6 kişilik bir grup turistin telaşlı bir vaziyette olduğunu gören Özbay çantanın sahiplerini bulduğunu fark ederek jandarma ekipleriyle birlikte çantayı teslim etti.

Yaptığı davranışla büyük bir örnek teşkil eden ödüllü fotoğrafçı Feyzullah Nihai Özbay yaşanan olayı ve sonrasını İHA muhabirine anlattı.

O gün Pamukkale'ye fotoğraf çekmeye gittiğini ve Kuzey kapısından girip tarihi eserlerin fotoğrafını çeke çeke ilerlediğini o sırada da taşların olduğu yerde pembe bir çanta fark ettiğini belirten Feyzullah Nihai Özbay, "Ben çantayı aldım oradaki turistlere bakındım. Kimseye ait değildi. Ardından travertenlerin olduğu bölgeye doğru geldim o sırada jandarmayı aradım. Jandarma biz birazdan gelelim teslim alalım dedi. Jandarmayla aile aynı anda geldi aile bakınıyordu o sırada jandarmayı görünce jandarmaya sordular, jandarma teyit etti. Çok sevindiler çanta bizimdi dediler Türkiye'yi gezmeye gelen bir Rumen aile, 6 kişilerdi havalara uçtular. Pasaportları da olduğu için çok telaşlanmışlar. Her yeri aradık işte maalesef bulamadık. Gittiğini düşündük artık, çalınmış olduğunu düşündük dediler. Çok teşekkür ettiler çok sağ olun çok iyisiniz gibi İngilizce biraz konuştuk, hatta adam çok ısrar etti ne yapabiliriz size söyleyin bana bunun karşılığını nasıl verebiliriz size gibi. Yok dedim yani biz bir şey istemeyiz canınız sağ olsun iyi ki bulduk dedim. Fotoğraf çekilmek istediler kabul ettim o sırada jandarma da sağ olsun öz çekimi kendisi çekti böyle bir anı yaşadık. Çok kalabalıktı o gün Pamukkale, diğer günler de olduğu gibi. Denk geldi diyelim aslında insanlık görevimiz, her insanın bunu yapması gerekiyor. Böylelikle turistleri de telaştan kurtarmış olduk" şeklinde konuştu.