Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı

Tekirdağ Malkara'da kaybolan 4 bin lira değerindeki cep telefonu, duyarlı bir vatandaş tarafından sahibine ulaştırıldı.

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Tekirdağ Malkara'da kaybolan 4 bin lira değerindeki cep telefonu, duyarlı bir vatandaş tarafından sahibine ulaştırıldı.

Camiatik Mahallesi'nde ikamet eden Buse Ceylan, arkadaşıyla gezintiye çıktıktan sonra evine döndüğünde cep telefonunun kaybolduğunu fark etti. Barış Uygar Çelebi isimli duyarlı bir genç, yerde bulduğu telefonu sahibine ulaştırılması için polise teslim etti. Kısa sürede telefon sahibine ulaşan Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekipleri, telefonu Onur Ceylan'a teslim etti.

Zor şartlarla aldıkları telefonun bulunmasına çok sevindiklerini belirten Buse Ceylan'ın babası Onur Ceylan, duyarlı vatandaşa ve polise teşekkür etti.

Kızına aldığı cep telefonunun kaybolduğunu öğrenince çok üzüldüğünü ifade eden Onur Ceylan, "Akşam kızım arkadaşıyla eve geldiğinde baba telefonum yok dedi ve kaybettiğini anladık çok üzüldük zor şartlarla aldığım bir telefondu fakat 'bu dünya şu iyi insanların hatırına dönüyor' derler ya ardından telefon geldi. Polis memuru, 'telefonunuz bize ulaştı, gelip alabilirsiniz' dedi. Bulan kişi Barış Uygar Çelebi kardeşim. Demek ki insanlık halen ölmemiş ve iyi insanlar var. Dünya bu insanların hatırına dönüyor. Belki bazılarına basit gelebilir ama bu yaptığın insanlık davranışını unutmayacağım anne ve babanın ellerinden öperim böyle bir evlat yetiştirdiği için Allah her daim yolunu açık etsin" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı - Son Dakika

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